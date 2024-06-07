Дионисий Семенов
Место рождения
Дата рождения28.04.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.04.1866 ст.
Отец: Семён Егоров
Мать: Мариамна Дометиева
Восприемник д. Глебово крест. Михаил Иванов, д. Панева крест. девка Татьяна Дометиева.
Бракосочетание
08.10.1907 ст.
Жена: Евдокия Антонова
Жениху 41, невесте 27, оба первым браком. Поручители д. Кочкорово Николай Прохоров, Александр Семёнов. По нев. Д. Федоровская Ефим Антонов, Василий Васильев.
Рождение ребёнка
28.08.1908 ст.
Дочь: Елизавета Дионисьева
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Д. Федоровская крест.дочь Зиновия Афанасьева
Смерть
Неизвестно