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Дионисий Семенов

Место рождения

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

28.04.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1866 ст.

Отец: Семён Егоров

Мать: Мариамна Дометиева

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Глебово крест. Михаил Иванов, д. Панева крест. девка Татьяна Дометиева.
Бракосочетание
08.10.1907 ст.

Жена: Евдокия Антонова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Жениху 41, невесте 27, оба первым браком. Поручители д. Кочкорово Николай Прохоров, Александр Семёнов. По нев. Д. Федоровская Ефим Антонов, Василий Васильев.
Рождение ребёнка
28.08.1908 ст.

Дочь: Елизавета Дионисьева

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Д. Федоровская крест.дочь Зиновия Афанасьева
Смерть
Неизвестно

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