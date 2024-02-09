Шапочников Дионисий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапочников Василий
Мать: не указана
Место жительства
1762
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Центральный государственный исторический Архив г. Киев (ЦГИАК) Фонд №759. Военно-походная канцелярия генерала П. И. Стрешнева Опись 1 Дело №147. Именные списки старшин и казаков Острогожского полка п... Показать все
Смерть
Неизвестно