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Прибежище Федор Вакулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прибежище Вакула

Мать: Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прибежище Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прибежище Илья Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прибежище Зоя Федоровна

Мать ребёнка: Евгения Иосифовна

Рождение ребёнка
23.06.1930

Сын: Прибежище Владимир Федорович

Мать ребёнка: Евгения Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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