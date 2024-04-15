Прибежище Федор Вакулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прибежище Вакула
Мать: Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прибежище Андрей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прибежище Зоя Федоровна
Мать ребёнка: Евгения Иосифовна
Рождение ребёнка
23.06.1930
Сын: Прибежище Владимир Федорович
Мать ребёнка: Евгения Иосифовна
Смерть
Неизвестно