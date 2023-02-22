(Головина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Головина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2020
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