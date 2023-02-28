Романов Николай
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Романов Петр
Мать: ?
Бракосочетание
01.03.1946
Жена: Романова Анна
Рождение ребёнка
12.02.1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Романова Анна
Смерть
Неизвестно