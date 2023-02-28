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Романов Николай

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Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Романов Петр

Мать: ?

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
01.03.1946

Жена: Романова Анна

Рождение ребёнка
12.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Романова Анна

Смерть
Неизвестно
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