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Федотенков Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

02.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Федотенков Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1926

Сын: Федотенков Егор Иванович

Мать ребёнка: Федотенкова Наталья Никаноровна

Первомайское, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотенкова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Федотенкова Наталья Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотенкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Федотенкова Наталья Никаноровна

Смерть
02.01.1943
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