Федотенков Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти02.01.1943
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Федотенков Филипп
Рождение ребёнка
18.01.1926
Мать ребёнка: Федотенкова Наталья Никаноровна
Первомайское, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотенкова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Федотенкова Наталья Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотенкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Федотенкова Наталья Никаноровна
Смерть
02.01.1943