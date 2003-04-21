Яковлева Нина Ивановна
Место рожденияСтанция Голодная степь (Мирзачуль), Ташкентская область
Дата рождения04.04.1931
Дата смерти21.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1931
Отец: не указан
Станция Голодная степь (Мирзачуль), Ташкентская область
Рождение ребёнка
04.02.1951
Дочь: Смирнова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.2003