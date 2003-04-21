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Яковлева Нина Ивановна

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Место рождения

Станция Голодная степь (Мирзачуль), Ташкентская область

Дата рождения

04.04.1931

Дата смерти

21.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1931

Отец: не указан

Мать: Синиченко Варвара Евстафиевна

Станция Голодная степь (Мирзачуль), Ташкентская область
Рождение ребёнка
04.02.1951

Дочь: Смирнова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Денисович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Василий Денисович

Смерть
21.04.2003
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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