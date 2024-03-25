Солнцева (Соцкова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
22.10.1898
Дочь: Суслова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Солнцев (соцков) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панюшкина Ириада Ивановна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно