Федосеева (Чурина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Чурина) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1937

Дата смерти

02.07.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Владимир Иванович

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.07.2013
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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