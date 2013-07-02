Федосеева (Чурина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1937
Дата смерти02.07.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосеев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосеев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
02.07.2013