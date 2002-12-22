(Аверкин) Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аверкин) Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2002

Отец: не указан

Мать: Анна Алексеевна

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