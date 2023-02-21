Зименко (Лущенко Луценко) Прасковья (Параскева) Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зименко (Лущенко Луценко) Прасковья (Параскева) Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лущенко Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1916

Сын: Зименко Петр Тарасович

Отец ребёнка: Зименко Тарас Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зименко Анна Тарасовна

Отец ребёнка: Зименко Тарас Иванович

Смерть
Неизвестно
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
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