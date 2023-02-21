Зименко (Лущенко Луценко) Прасковья (Параскева) Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лущенко Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1916
Отец ребёнка: Зименко Тарас Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зименко Анна Тарасовна
Отец ребёнка: Зименко Тарас Иванович
Смерть
Неизвестно
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край