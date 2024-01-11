Бусел (Рыбалочко) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел (Рыбалочко) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Рыбалочко Петр Фокиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Бусел Каллиник Фомич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бусел Дмитрий Каллиникович

Отец ребёнка: Бусел Каллиник Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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