Бусел (Рыбалочко) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Рыбалочко Петр Фокиевич
Бракосочетание
12.02.1886
Муж: Бусел Каллиник Фомич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Бусел Дмитрий Каллиникович
Отец ребёнка: Бусел Каллиник Фомич
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно