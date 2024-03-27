Дианов Летфулла Сейфульмулюкович
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1898
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Диянов Сейфульмулюк
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
01.12.1934
Рождение ребёнка
10.05.1941
Рождение ребёнка
01.01.1947
Смерть
1978