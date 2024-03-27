Дианов Летфулла Сейфульмулюкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дианов Летфулла Сейфульмулюкович

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1898

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Диянов Сейфульмулюк

Мать: (Дианова) Кяусар (Кавсяр)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дианова (Губайдуллина) Сарбижан

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дианова (Губайдуллина) Сарбижан

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дианова (Губайдуллина) Сарбижан

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дианова (Губайдуллина) Сарбижан

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дианова (Губайдуллина) Сарбижан

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дианова (Губайдуллина) Сарбижан

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1978
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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