Rosenblum (Kors) Mollie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rosenblum (Kors) Mollie

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Место рождения

Manhattan

Дата рождения

1913

Дата смерти

28.07.2000

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Kors Jacob

Мать: Crystal Jennie

Manhattan
Бракосочетание
1932

Муж: Rosenblum Heyman

Рождение ребёнка
18.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rosenblum Heyman

Spokane, WA United States
Смерть
28.07.2000
Portland, Oregon United States
Похороны
2000
Beth Israel Cemetery
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