Rosenblum (Kors) Mollie
Место рожденияManhattan
Дата рождения1913
Дата смерти28.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Kors Jacob
Мать: Crystal Jennie
Manhattan
Бракосочетание
1932
Муж: Rosenblum Heyman
Рождение ребёнка
18.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Rosenblum Heyman
Spokane, WA United States
Смерть
28.07.2000
Portland, Oregon United States
Похороны
2000
Beth Israel Cemetery