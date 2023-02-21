Ядрова (Дербина) Мария Платоновна
Место рожденияВологодская обл., Верховинский р-н, с. Прокашево
Дата рождения1923
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская обл., Верховинский р-н, с. Прокашево
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Ядров Алексей Павлович
Будапешт, Венгрия
Смерть
2010
Тольятти, Тольятти, Самарская область