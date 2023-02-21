Ядрова (Дербина) Мария Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ядрова (Дербина) Мария Платоновна

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Место рождения

Вологодская обл., Верховинский р-н, с. Прокашево

Дата рождения

1923

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская обл., Верховинский р-н, с. Прокашево
Рождение ребёнка
1948

Сын: Ядров Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Ядров Алексей Павлович

Будапешт, Венгрия
Смерть
2010
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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