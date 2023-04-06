Порядин Павел Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1910
ГАСО ф6 о17 22 января 1910 жених: Сокольского села крестьянин Павел Дмитриев Порядин, православный, первым браком, 20 лет невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь Ирина Димитриева Федякова, пра... Показать все
Смерть
Неизвестно