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Порядин Павел Дмитриев

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Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1910

Жена: Федякова Ирина Димитриева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 22 января 1910 жених: Сокольского села крестьянин Павел Дмитриев Порядин, православный, первым браком, 20 лет невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь Ирина Димитриева Федякова, пра... Показать все
Смерть
Неизвестно
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