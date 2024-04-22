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Иванов Сергей Иванович

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Место рождения

Урмары, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

05.10.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1972

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Иванова Лидия Ивановна

Урмары, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
11.07.1992

Жена: Иванова Наталия Геннадьевна

Арабоси, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1993

Дочь: Компаниец Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Наталия Геннадьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1998

Сын: Иванов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Наталия Геннадьевна

Рождение ребёнка
18.11.2008

Сын: Иванов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Наталия Геннадьевна

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