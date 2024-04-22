Иванов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения05.10.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1972
Отец: Иванов Иван Иванович
Мать: Иванова Лидия Ивановна
Бракосочетание
11.07.1992
Арабоси, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1993
Дочь: Компаниец Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Наталия Геннадьевна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1998
Сын: Иванов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Иванова Наталия Геннадьевна
Рождение ребёнка
18.11.2008
Мать ребёнка: Иванова Наталия Геннадьевна