Николаева (Овчинникова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Овчинникова) Галина Петровна

Место рождения

Вурманкасы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

11.09.1933

Дата смерти

26.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Вурманкасы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
04.02.1952

Дочь: Мартынова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Николаев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.11.1953

Дочь: Макарова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Николаев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
22.09.1955

Дочь: Гаврилова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Николаев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
08.12.1957

Сын: Николаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Николаев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
17.11.1960

Дочь: Николаева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Николаев Николай Николаевич

Вурманкасы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Николай Николаевич

Смерть
26.10.2023
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