Николаева (Овчинникова) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения11.09.1933
Дата смерти26.10.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1933
Рождение ребёнка
04.02.1952
Дочь: Мартынова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Николаев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1953
Дочь: Макарова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Николаев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
22.09.1955
Дочь: Гаврилова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Николаев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
08.12.1957
Сын: Николаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Николаев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
17.11.1960
Дочь: Николаева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Николаев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.2023