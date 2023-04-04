(Заленская) Елизавета Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Заленская) Елизавета

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Мандельштам Михаил Львович1866 г.р.
Львова (Мандельштам) Евгения Львовна1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Мандельштам Михаил Львович

Отец ребёнка: Мандельштам Лев (Лейба Беркович)

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Львова (Мандельштам) Евгения Львовна

Отец ребёнка: Мандельштам Лев (Лейба Беркович)

Рождение ребёнка
07.06.1871

Сын: Мандельштам Николай Львович

Отец ребёнка: Мандельштам Лев (Лейба Беркович)

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