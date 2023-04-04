(Заленская) Елизавета
женский, родилась Неизвестно
Дети
Мандельштам Михаил Львович1866 г.р.
Львова (Мандельштам) Евгения Львовна1869 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Мандельштам Михаил Львович
Отец ребёнка: Мандельштам Лев (Лейба Беркович)
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Львова (Мандельштам) Евгения Львовна
Отец ребёнка: Мандельштам Лев (Лейба Беркович)
Рождение ребёнка
07.06.1871
Сын: Мандельштам Николай Львович
Отец ребёнка: Мандельштам Лев (Лейба Беркович)