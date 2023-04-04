(Заленская) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Заленская) Елизавета

(Заленская) Елизавета

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Мандельштам Михаил Львович

Отец ребёнка: Мандельштам Лев (Лейба Беркович)

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Львова Евгения Львовна

Отец ребёнка: Мандельштам Лев (Лейба Беркович)

Рождение ребёнка
07.06.1871

Сын: Мандельштам Николай Львович

Отец ребёнка: Мандельштам Лев (Лейба Беркович)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close