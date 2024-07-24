Прокина Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокина Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокин Петр Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокина Матрена Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокина Мария Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокин Гаврила Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.05.1928

Дочь: Иньшина (Прокина) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Прокин Петр Никанорович

Смерть
Неизвестно

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