Прокина Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокина Матрена Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокина Мария Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.05.1928
Дочь: Иньшина (Прокина) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Прокин Петр Никанорович
Смерть
Неизвестно