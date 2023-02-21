Островский Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островский Николай Алексеевич

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Место рождения

Вилия, Ровненская обл., Острожский р-н

Дата рождения

16.09.1904

Дата смерти

22.12.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
16.09.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Вилия, Ровненская обл., Острожский р-н
Место жительства
С 1904 по 1913
Вилия, Острожский р-н, Ровненская обл., Украина
Место жительства
С 1913 по 1919
Шепетовка, Хмельницкая обл., Украина
Место жительства
С 1921
Киев, Украина
Смерть
22.12.1936
Москва, город федерального значения Москва
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