Островский Николай Алексеевич
Место рожденияВилия, Ровненская обл., Острожский р-н
Дата рождения16.09.1904
Дата смерти22.12.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Вилия, Ровненская обл., Острожский р-н
Место жительства
С 1904 по 1913
Вилия, Острожский р-н, Ровненская обл., Украина
Место жительства
С 1913 по 1919
Шепетовка, Хмельницкая обл., Украина
Место жительства
С 1921
Киев, Украина
Смерть
22.12.1936
Москва, город федерального значения Москва