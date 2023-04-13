Зотов Степан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Степан Иванов

Зотов Степан Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1825

Сын: Зотов Петр Степанов

Мать ребёнка: не указана

Маклаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Зотов Иван Степанов

Мать ребёнка: Зотова Матрена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Матрена Михайловна

Смерть
1848
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close