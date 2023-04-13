Зотов Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1825
Сын: Зотов Петр Степанов
Мать ребёнка: не указана
Маклаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Зотов Иван Степанов
Мать ребёнка: Зотова Матрена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848