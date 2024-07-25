Матрена ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1787 г.р.
1792 г.р.
1793 г.р.
1795 г.р.
1799 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Федор

Отец ребёнка: Витько Артем Филиппович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Лукьян

Отец ребёнка: Витько Артем Филиппович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Витько Артем Филиппович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Витько Артем Филиппович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Витько Артем Филиппович

Смерть
Неизвестно

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