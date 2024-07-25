Матрена ?
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Федор
Отец ребёнка: Витько Артем Филиппович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Лукьян
Отец ребёнка: Витько Артем Филиппович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Витько Артем Филиппович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Витько Артем Филиппович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Витько Артем Филиппович
Смерть
Неизвестно