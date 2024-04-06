Нелидкина (Козяр) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1978
Дочь: Малышева (Нелидкина) Анна Викторовна
Отец ребёнка: Нелидкин Виктор Александрович
Рождение ребёнка
17.03.1985
Дочь: Климова (Нелидкина) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Нелидкин Виктор Александрович