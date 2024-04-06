Нелидкина (Козяр) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелидкина (Козяр) Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1978

Дочь: Малышева (Нелидкина) Анна Викторовна

Отец ребёнка: Нелидкин Виктор Александрович

Рождение ребёнка
17.03.1985

Дочь: Климова (Нелидкина) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Нелидкин Виктор Александрович

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