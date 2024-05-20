Дурденевская (Ухова) Александра Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дурденевская (Ухова) Александра Григорьевна

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
14.10.1818 ст.

Муж: Дурденевский Иван Савельевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.05.1829 ст.

Дочь: Дурденевская Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Дурденевский Иван Савельевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Дурденевский Вукол Иванович

Отец ребёнка: Дурденевский Иван Савельевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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