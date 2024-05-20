Дурденевская (Ухова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1818 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1829 ст.
Дочь: Дурденевская Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Дурденевский Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Дурденевский Вукол Иванович
Отец ребёнка: Дурденевский Иван Савельевич
Смерть
Неизвестно