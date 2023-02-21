Коровина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Анна Ивановна

Коровина Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

09.04.1870

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1820

Сын: Коровин Емельян Тимофеевич

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1822

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Тимофей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.04.1870
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close