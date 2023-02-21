Коровина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти09.04.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1820
Сын: Коровин Емельян Тимофеевич
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
25.11.1822
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1870
Причина смерти: от старости