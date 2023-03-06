Попелуха Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попелуха Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.2001

Дочь: Алина Васильевна

Мать ребёнка: Марина Николаевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Николаевна

с.Довольное, Новосибирской обл
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