Попелуха Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.2001
Дочь: Алина Васильевна
Мать ребёнка: Марина Николаевна
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Николаевна
с.Довольное, Новосибирской обл