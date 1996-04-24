Фролов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Иван Александрович

Фролов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1928

Дата смерти

24.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1928

Отец: Фролов Александр Львович

Мать: Фролова Евдокия

Рождение ребёнка
1957

Сын: Фролов Николай Иванович

Мать ребёнка: Фролова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Александр Иванович

Мать ребёнка: Фролова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Екатерина

Смерть
24.04.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close