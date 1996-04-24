Фролов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1928
Дата смерти24.04.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1928
Отец: Фролов Александр Львович
Мать: Фролова Евдокия
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Фролова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Александр Иванович
Мать ребёнка: Фролова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Екатерина
Смерть
24.04.1996