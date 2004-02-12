Гаврюсева (Титова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения26.02.1926
Дата смерти12.02.2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926
Отец: Титов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1949
Дочь: Гаврюсева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Гаврюсев Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
24.04.1950
Сын: Гаврюсев Александр Александрович
Отец ребёнка: Гаврюсев Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
27.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврюсев Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.2004
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область