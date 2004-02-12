Гаврюсева (Титова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврюсева (Титова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Вернебисово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.02.1926

Дата смерти

12.02.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926

Отец: Титов Фёдор

Мать: не указана

Вернебисово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1949

Дочь: Гаврюсева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Гаврюсев Александр Фёдорович

Вернебисово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1950

Сын: Гаврюсев Александр Александрович

Отец ребёнка: Гаврюсев Александр Фёдорович

Вернебисово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврюсев Александр Фёдорович

Вернебисово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврюсев Александр Фёдорович

Смерть
12.02.2004
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
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