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Башков Александр Михайлович
Башков Александр Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Башков Михаил Васильевич
1913 г.р.
Мать
Башкова (Яковлева) Зоя Ивановна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Башков Михаил Васильевич
Мать:
Башкова Зоя Ивановна
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