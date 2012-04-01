Харченко Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Игорь

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Место рождения

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Дата рождения

06.12.1976

Дата смерти

?.04.2012

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

?, , ,
Рождение ребёнка
2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Место жительства
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Смерть
?.04.2012
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Причина смерти: туберкулёз
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