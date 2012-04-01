Харченко Игорь
Место рождения?, , ,
Дата рождения06.12.1976
Дата смерти?.04.2012
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
?, , ,
Рождение ребёнка
2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.04.2012
Причина смерти: туберкулёз