Исламгул Мухаметшарипов
Место рождения
Дата рождения07.08.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1849
Отец: Мусин Мухаметшарип Иралин
Мать: Самсиямал Зайнуллина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаммат Исламгулов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фазыл Исламгулов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саммат Исламгулов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миндибай Исламгулов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайма Исламгулова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно