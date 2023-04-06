Булюбаш (Матюшенко) Ефросинья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулюбаш (Матюшенко) Ефросинья Илларионовна

Булюбаш (Матюшенко) Ефросинья Илларионовна

avatar

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

24.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1878

Отец: Матюшенко Илларион

Мать: Матюшенко Сиклитиния Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Булюбаш Леонтий

Отец ребёнка: Булюбаш Иоанн Михайлович

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
01.11.1895

Муж: Булюбаш Иоанн Михайлович

Рождение ребёнка
27.02.1897

Сын: Булюбаш Прокофий

Отец ребёнка: Булюбаш Иоанн Михайлович

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close