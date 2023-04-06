Булюбаш (Матюшенко) Ефросинья Илларионовна
Место рождения
Дата рождения24.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1878
Отец: Матюшенко Илларион
Рождение ребёнка
20.06.1895
Сын: Булюбаш Леонтий
Отец ребёнка: Булюбаш Иоанн Михайлович
Бракосочетание
01.11.1895
Рождение ребёнка
27.02.1897
Сын: Булюбаш Прокофий
Отец ребёнка: Булюбаш Иоанн Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно