Мерзликина (Моргачева) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина (Моргачева) Ксения Алексеевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
1840

Муж: Мерзликин Дмитрий Калинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №26, метрическая книга за 1840 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Платон Васильев Ртищев и Ники... Показать все
Смерть
Неизвестно
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