Мерзликина (Моргачева) Ксения Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1822
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
1840
Брак: запись о браке №26, метрическая книга за 1840 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Платон Васильев Ртищев и Ники... Показать все
Смерть
Неизвестно