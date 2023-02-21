Кирпищиков Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпищиков Степан Дмитриевич

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Место рождения

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор

Дата рождения

1799

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Кирпищиков Иван Степанович

Мать ребёнка: Кирпищикова Евдокия Михайловна

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Смерть
1854
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