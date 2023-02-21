Кирпищиков Степан Дмитриевич
Место рожденияПермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Дата рождения1799
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Кирпищиков Иван Степанович
Мать ребёнка: Кирпищикова Евдокия Михайловна
Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Смерть
1854