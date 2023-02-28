Павлова (Мартышкина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Мартышкина) Анна Александровна

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Место рождения

Малые Соли, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.12.1895

Дата смерти

03.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895

Отец: Мартышкин Александр Иванович

Мать: Мария Алексеевна

Малые Соли, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1919

Дочь: Тамара Аввакумовна

Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
До 1919

Сын: Павлов Сын Аввакумович

Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович

Рождение ребёнка
13.02.1922

Сын: Павлов Виктор Аввакумович

Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1924

Сын: Павлов Александр Аввакумович

Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1928

Дочь: Хлопушина, Преснова Надежда Аввакумовна

Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1933

Дочь: Шкарпитко Евгения Аввакумовна

Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Аверина(?) Галина Аввакумовна

Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Аввакумовна

Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.06.1980
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
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