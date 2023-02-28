Павлова (Мартышкина) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения05.12.1895
Дата смерти03.06.1980
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895
Отец: Мартышкин Александр Иванович
Мать: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
08.11.1919
Дочь: Тамара Аввакумовна
Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович
Рождение ребёнка
До 1919
Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович
Рождение ребёнка
13.02.1922
Сын: Павлов Виктор Аввакумович
Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович
Рождение ребёнка
26.08.1924
Сын: Павлов Александр Аввакумович
Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович
Рождение ребёнка
21.08.1928
Дочь: Хлопушина, Преснова Надежда Аввакумовна
Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович
Рождение ребёнка
16.09.1933
Дочь: Шкарпитко Евгения Аввакумовна
Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Аверина(?) Галина Аввакумовна
Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович
Рождение ребёнка
?.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Аввакумовна
Отец ребёнка: Павлов Аввакум Федорович
Смерть
03.06.1980
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно