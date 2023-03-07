Булатова (Рябова) Неонила Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Агафья Авраамова
Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Ирина Авраамова
Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Евдокия Авраамова
Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Булатов Федор (мл) Авраамов
Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847
Причина смерти: от горячки