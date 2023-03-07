Булатова (Рябова) Неонила Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Рябова) Неонила Фадеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

1847

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Агафья Авраамова

Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Булатов Козьма Авраамов

Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Ирина Авраамова

Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Булатов Федор Авраамов

Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Булатов Иван Авраамов

Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Евдокия Авраамова

Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Булатов Федор (мл) Авраамов

Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1847
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от горячки
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