Поземук Семен (Зельман) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поземук Семен (Зельман) Яковлевич

Место рождения

Николаев

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Поземук Янкель (Яков)

Мать: Поземук София

Николаев
Бракосочетание
10.07.1922

Жена: Поземук Эстер (Фира Эсфирь) (Фира, Эсфирь) Вольфовна

Печерский ЗАГС г. Киева
Рождение ребёнка
14.08.1923

Дочь: Беляева Мария

Мать ребёнка: Поземук Эстер (Фира Эсфирь) (Фира, Эсфирь) Вольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поземук Эстер (Фира Эсфирь) (Фира, Эсфирь) Вольфовна

Смерть
Неизвестно
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