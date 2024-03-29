Поземук Семен (Зельман) Яковлевич
Место рожденияНиколаев
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Поземук Янкель (Яков)
Мать: Поземук София
Николаев
Бракосочетание
10.07.1922
Печерский ЗАГС г. Киева
Рождение ребёнка
14.08.1923
Дочь: Беляева Мария
Мать ребёнка: Поземук Эстер (Фира Эсфирь) (Фира, Эсфирь) Вольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поземук Эстер (Фира Эсфирь) (Фира, Эсфирь) Вольфовна
Смерть
Неизвестно