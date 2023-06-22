Барабанов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барабанов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1910 ст.
Дочь: Барабанова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Барабанова Елена Петровна
Старое Малиново, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1962