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Барабанов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барабанов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1910 ст.

Дочь: Барабанова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Барабанова Елена Петровна

Старое Малиново, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1962

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