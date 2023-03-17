Мауль Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1905
Дата смерти23.03.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905
Отец: Мауль Петр Валерьянович
Мать: Гресь Дора Марковна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шадт Мартын Егорович
Отец ребёнка: Шадт Егор Егорович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ивашко Шадт Мария Егоровна
Отец ребёнка: Шадт Егор Егорович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Шадт Егор Егорович
Отец ребёнка: Шадт Егор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шадт Егор Егорович
Смерть
23.03.1988