Мауль Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мауль Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1905

Дата смерти

23.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905

Отец: Мауль Петр Валерьянович

Мать: Гресь Дора Марковна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шадт Мартын Егорович

Отец ребёнка: Шадт Егор Егорович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ивашко Шадт Мария Егоровна

Отец ребёнка: Шадт Егор Егорович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шадт Егор Егорович

Отец ребёнка: Шадт Егор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадт Егор Егорович

Смерть
23.03.1988
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