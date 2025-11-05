Бриллиантова (Шумилина) Марина
женский, родилась 30.05.1959
ОтецШумилин Василий29.10.1930 г.р.
МатьШумилина Валентина15.10.1925 г.р.
Супруги
Бриллиантов СергейНеизвестно г.р.
Дети
Бриллиантова (Бриллиантова) Татьяна13.07.1985 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1959
Отец: Шумилин Василий
Мать: Шумилина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бриллиантов Сергей
Рождение ребёнка
13.07.1985
Дочь: Бриллиантова (Бриллиантова) Татьяна
Отец ребёнка: Бриллиантов Сергей
Москва, город федерального значения Москва