Бриллиантова (Шумилина) Марина 30.05.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бриллиантова (Шумилина) Марина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 30.05.1959

Отец
Шумилин Василий29.10.1930 г.р.
Мать
Шумилина Валентина15.10.1925 г.р.
Супруги
Бриллиантов СергейНеизвестно г.р.
Дети
Бриллиантова (Бриллиантова) Татьяна13.07.1985 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1959

Отец: Шумилин Василий

Мать: Шумилина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бриллиантов Сергей

Рождение ребёнка
13.07.1985

Дочь: Бриллиантова (Бриллиантова) Татьяна

Отец ребёнка: Бриллиантов Сергей

Москва, город федерального значения Москва

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