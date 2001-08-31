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Ягдаров Александр Владимирович
Ягдаров Александр Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.2001
Пол
Мужской
Отец
Ягдаров Владимир Семёнович
1959 г.р.
Мать
Костерова (Семёнова) Лия Николаевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.2001
Отец:
Ягдаров Владимир Семёнович
Мать:
Костерова Лия Николаевна
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