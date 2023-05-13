Авдотья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Федосья Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акулина Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Никифорович
Смерть
Неизвестно