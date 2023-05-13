Авдотья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Федосья Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Никифорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Никифорович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Никифорович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акулина Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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