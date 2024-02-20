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Подоляка Федор Сидорович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Подоляка Сидор

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
01.11.1856

Жена: Подоляка Ксения Емельянова

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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