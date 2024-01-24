Козявина Валентина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина Валентина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Козявин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Козявин Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Малинова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Козявин Виктор Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Виктор Филиппович

Смерть
Неизвестно
Якутск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Якутск
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