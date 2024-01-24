Козявина Валентина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1958
Сын: Козявин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Козявин Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Малинова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Козявин Виктор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Якутск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Якутск