Токарь Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1984
Рождение ребёнка
31.01.2016
Мать ребёнка: Токарь Яна Сергеевна
Протвино, Протвино, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.2018
Сын: Токарь Игнатий Евгеньевич
Мать ребёнка: Токарь Яна Сергеевна
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.2020
Мать ребёнка: Токарь Яна Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарь Яна Сергеевна