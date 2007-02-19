Сухопарова (Талалаева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.08.1924
Дата смерти19.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1924
Рождение ребёнка
24.08.1953
Рождение ребёнка
13.10.1955
Бракосочетание
26.10.1955
Рождение ребёнка
27.08.1958
Рождение ребёнка
02.09.1960
Рождение ребёнка
05.01.1962
Смерть
19.02.2007
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область