Сухопарова (Талалаева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова (Талалаева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

12.08.1924

Дата смерти

19.02.2007

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1924

Отец: Талалаев Иван Алексеевич

Мать: Талалаева Мария Захаровна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухопаров Григорий Александрович

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухопаров Григорий Александрович

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
26.10.1955

Муж: Сухопаров Григорий Александрович

Рождение ребёнка
27.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухопаров Григорий Александрович

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухопаров Григорий Александрович

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухопаров Григорий Александрович

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
19.02.2007
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
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