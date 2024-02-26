Афимья Юдина (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфимья Юдина (Вна)

Афимья Юдина (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Козьмин (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Аграфена Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Козьмин (Ич)

Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.