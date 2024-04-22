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Ефим Федорович

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1733 и 1743

Дата смерти

Между 1787 и 1811

Пол

Мужской

Отец

Между 1674 и 1687 г.р.

Мать

Между 1685 и 1694 г.р.

Жена

Между 1741 и 1743 г.р.

Дети

Между 1769 и 1777 г.р.
Около 1770 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1743

Отец: Федор Иванович

Мать: Антонина Семеновна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1757 и 1765

Жена: Ульяна Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1777

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1787 и 1811
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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