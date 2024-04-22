Ефим Федорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1733 и 1743
Дата смертиМежду 1787 и 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1743
Отец: Федор Иванович
Мать: Антонина Семеновна
Бракосочетание
Между 1757 и 1765
Жена: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1777
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Смерть
Между 1787 и 1811