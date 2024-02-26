Марина Петрова (Вна)
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1867 ст.
Муж: Федор Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
06.09.1874 ст.
Сын: Иван Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Михайлов (Ич)
Смерть
Неизвестно