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Марина Петрова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Петр Потапов (Ич)

Мать: (Чурилина) Авдотья Якимова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1867 ст.

Муж: Федор Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
06.09.1874 ст.

Сын: Иван Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Михайлов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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